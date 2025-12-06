Dass Boote mal kentern, ist auf dem Wasser nicht ungewöhnlich. Auf Asphalt schon. In Magdeburg hat sich dieser nicht alltägliche Unfall ereignet.

Ein Polizeiwagen im Einsatz: In Magdeburg hatten die Beamten einen eher nicht alltäglichen Einsatz nach einem Unfall mit einem Boot.

Magdeburg/vs. - Da war ein ungewöhnlicher Unfall: Wie die Polizei am Samstag, 6. Dezember, informiert, hat sich am Freitag, 5.12.2025, gegen 10.23 Uhr auf der Jakobstraße in Magdeburg ein Verkehrsunfall mit einem Sportbootanhänger ereignet, den es eher selten gibt.

Das mit einem Spanngurt gesicherte Boot habe sich während der Fahrt vom Bootsanhänger gelöst und sei auf Höhe der Julius-Bremer-Straße auf die Fahrbahn gerutscht Danach sei das Boot weiter über die Fahrbahn der Jakobstraße über eine Strecke von etwa 30 Meter mitgezogen worden, bevor es auf Höhe der Neustädter Straße auf der rechten Seite der Fahrbahn zum Stillstand gekommen sei.

Durch die Kollision habe das Sportboot einen Totalschaden in mittlerer vierstelliger Höhe erlitten und entsprechende Beschädigungen auf der Fahrbahn hinterlassen. Glück im Unglück: Weitere Fahrzeuge wurden nicht beschädigt und Personen nicht verletzt. Das Sportboot wurde abgeschleppt und muss nach Polizeiangaben entsorgt werden.