Straßenbahnscheibe: Unbekannte beschädigen Fenster in Magdeburg

Am Montagabend, den 07. März 2022, wurde eine Scheibe der Straßenbahn in Richtung Sudenburg von bisher unbekannten Tätern zerstört.

Magdeburg (vs) - Am Montag, den 07. März 2022, gegen 20.40 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter eine Straßenbahnscheibe. Die Polizei sucht Zeugen. Durch einen Mitarbeiter wurde bekannt, dass es an einer Straßenbahn, zu einer Beschädigung an einer Scheibe kam. Die Straßenbahn der Linie 10 fuhr in Richtung Sudenburg.

Kurz nachdem die Straßenbahn den Bereich des Nicolaiplatzes passierte, informierte ein unbekannter Zeuge den Triebwagenführer über die Beschädigung, so die Polizei Magdeburg. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten Zeugen geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.