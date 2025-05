Ein Streit zweier alkoholisierter Männer endete in Magdeburg in der Nacht zum Samstag in einer Prügelei. Was bisher bekannt ist und nach wem die Polizei nun sucht.

Streit an Straßenbahnhaltestelle in Magdeburg endet in Schlägerei

Magdeburg. - In der Nacht zum Samstag, den 31. Mai, ist es in Magdeburg zu einer Prügelei zwischen zwei unter Alkoholeinfluss stehenden Männern gekommen. Laut der Polizei seien diese an der Straßenbahnhaltestelle „Leiterstraße“ gegen 2:40 Uhr aufeinandergetroffen. Anschließend soll ein kurzes Wortgefecht zu einer Schlägerei geführt haben.

Dabei soll einer der beiden Männer am Arm verletzt worden sein. Dieser musste anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut der Polizei konnte der andere Mann noch vor dem Eintreffen der Beamten in Richtung Ernst-Reuter-Allee flüchten.

Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Laut der Polizei sei der Flüchtige circa 20 Jahre alt und habe einen schwarzen Bart sowie ein schwarz-weißes Poloshirt getragen. Die Polizei sucht nach Zeugen und nimmt Hinweise zur Tat oder tatverdächtigen Personen unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder an der nächstgelegenen Polizeidienststelle entgegen.