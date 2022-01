Teures Edelmetall gestohlen: Katalysator-Diebe greifen erneut in Magdeburg zu

In den vergangenen Tagen kam es, in verschiedenen Stadtteilen von Magdeburg, zu drei weiteren Katalysator-Diebstählen.

Magdeburg (vs) - Unbekannte Täter entfernten in dem Zeitraum vom 23. Dezember 2021 bis zum 19. Januar 2022 an drei abgestellten Fahrzeugen die Katalysatoren und entwendeten diese anschließend. Die Fahrzeuge befanden sich in der Bebertaler Straße, im Schrotebogen und auf dem Birkholzer Weg. Die Polizei sicherte Spuren und mehrere polizeiliche Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Jüngster Diebstahl: Unbekannte entfernten zwischen dem 4. Januar und dem 15. Januar an zwei geparkten Autos die Katalysatoren und entwendeten diese, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Fahrzeuge befanden sich in der Fröbelstraße und in der Tessenowstraße.