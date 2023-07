In Magdeburg hat ein Passant die hochgefährliche Ecstasy-Droge der Variante Blue Punisher gefunden. Nun ermittelt die Polizei.

Ecstasy „Blue Punisher“ liegt mitten auf der Straße in Magdeburg

Diese Ecstasy-Pillen, Szenename "Blue Punisher", sollen zum Tod einer 15-jährigen Schülerin in Rathenow geführt haben. Nun wurde eine solche Tablette auch in Magdeburg gefunden.

Magdeburg - Ein aufmerksamer Passant hat am Freitagmorgen (30. Juni 2023) im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost ein Tütchen mit Ecstasy-Tabletten gefunden. Der Mini-Plastikbeutel enthielt auch eine Tablette der hochgefährlichen Ecstasy-Variante „Blue Punisher“, nach deren Einnahme in den vergangenen Tagen in Deutschland mehrere Tote und Verletzte zu beklagen waren.

Dieses Tütchen mit Ecstasy der Variante "Blue Punisher" wurde in Magdeburg gefunden. Polizei Magdeburg

Nach Angaben der Polizei kam nach der Meldung durch den Zeugen auch ein Rauschgiftspürhund rund um die Fundstelle in der Gerhart-Hauptmann-Straße zum Einsatz. Weitere Dogen oder der Besitzer der Tüte wurden aber nicht gefunden. Die Polizei warnte erneut eindringlich vor der Droge und verwies stattdessen bei Problemen an Drogenberatungsstellen.

Vereis auf Drogenberatungsstelle in Magdeburg

Die „Blue Punisher“ wird zu den synthetischen Drogen gezählt, wobei das Aussehen der Tablette einem Diamanten mit eingraviertem Totenkopf ähnelt, der dem Logo einer Comic-Figur entspricht, teilte die Polizei weiter mit. Bereits in mehreren Bundesländern habe die Einnahme dieser Tablette zu körperlichen Gebrechen geführt und könne schlimmstenfalls, auch aufgrund ihrer hohen Wirkstoffkonzentration, auch den Tod verursachen.

Polizei leitet Verfahren ein

Die Polizei verwies deshalb erneut noch einmal auf Angebote für Personen, die Drogenprobleme haben. In Magdeburg gebe es eine Reihe von Anlauf- und Beratungsstellen, die bei der Beantwortung von Fragen behilflich sein könnten und bei denen Betroffene Rat und Hilfe fänden, hieß es. Die Stellen berieten kostenlos und arbeiteten nicht mit der Polizei zusammen, so die Beamten weiter. Den Betroffenen drohe also keine Strafverfolgung.

Im oben beschriebenen polizeilich bekannt gewordenen Fall werde jedoch ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet, so die Polizei.