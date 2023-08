Nach einem Überfall in der Nacht zu Samstag auf eine 22-jährige Frau in Magdeburg sucht die Polizei nach Zeugen.

Unbekannter überfällt Frau in Magdeburg

Die Polizei sucht Zeugen eines Überfalls auf eine Frau in Magdeburg.

Magdeburg - Eine 22-jährige Magdeburgerin ist in der Nacht zu Sonnabend (26. August 2023) überfallen und geschlagen worden.

Wie die Polizei mitteilte, war die junge Frau kurz nach Mitternacht in der Hallischen Straße in Richtung Carl-Miller-Straße unterwegs, als sie auf Höhe einer Tankstelle von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Anschließend wurde sie zu Boden gerissen und geschlagen. Der Täter flüchtete in Richtung Glacis-Park. Die Frau blieb unverletzt.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 27 bis 34 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß, sprach akzentfreies Deutsch, war von athletischer Statur und trug kurze dunkelblonde Haare. Der Täter hatte ein schwarzes Halstuch als Maske ins Gesicht gezogen und trug einen dunklen Kapuzenpullover sowie eine helle Hose.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wir gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0391/546 32 92 zu melden.