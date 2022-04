Unfall auf der Halberstädter Straße in Magdeburg

An der Einmündung Hellestraße kam es am heutigen Donnerstag (14. Oktober 2021) zur Kollision zweier Pkw.

Magdeburg - Gegen 9.45 Uhr kam es am heutigen Donnerstag (14. Oktober 2021) zu einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der vielbefahrenen Halberstädter Straße in Magdeburg. Glück im Unglück: Beim Crash wurde nach Polizeiangaben kein Mensch verletzt. Die Besatzung eines zufällig am Unfallort vorbeikommenden Rettungswagens untersuchte die Unfallbeteiligten dennoch vorsorglich. In beiden Kraftfahrzeugen hatten die Airbags ausgelöst.