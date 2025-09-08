weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Unfall in Magdeburg: Fallschirmspringer bei Absturz schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz Unfall in Magdeburg: Fallschirmspringer schwerst verletzt

In Magdeburg kam es zu einem schweren Unfall: Ein Fallschirmspringer stürzte aus 4000 Metern ab. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann schwer verletzt in die Klinik. 

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 08.09.2025, 14:47
In Magdeburg ist am Sonntag (7. September 2025) ein Fallschirmspringer abgestürzt. Er kam schwerst verletzt ins Krankenhaus.
In Magdeburg ist am Sonntag (7. September 2025) ein Fallschirmspringer abgestürzt. Er kam schwerst verletzt ins Krankenhaus. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Magdeburg. - Schwerer Unfall am Sonntag in Magdeburg: Ein 35-jähriger Fallschirmspringer ist nahe der Ottersleber Chaussee auf beträchtlicher Höhe abgestürzt und wurde schwerst verletzt. Das hat die Polizei bestätigt. Was zu dem Unfall bekannt ist.