Rettungshubschrauber im Einsatz Unfall in Magdeburg: Fallschirmspringer schwerst verletzt
In Magdeburg kam es zu einem schweren Unfall: Ein Fallschirmspringer stürzte aus 4000 Metern ab. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann schwer verletzt in die Klinik.
Aktualisiert: 08.09.2025, 14:47
Magdeburg. - Schwerer Unfall am Sonntag in Magdeburg: Ein 35-jähriger Fallschirmspringer ist nahe der Ottersleber Chaussee auf beträchtlicher Höhe abgestürzt und wurde schwerst verletzt. Das hat die Polizei bestätigt. Was zu dem Unfall bekannt ist.