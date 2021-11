Verheerende Kollision in Magdeburg: Autofahrerin übersieht Fußgängerin beim Abbiegen

In Magdeburg wurde am Montagmorgen eine Fußgängerin beim Überqueren einer Straße angefahren. Die Polizei ermittelt nun gegen eine Autofahrerin.

In Magdeburg wurde eine Fußgängerin verletzt.

Magdeburg (vs) - Eine 35-jährige Fußgängerin wurde am Montagmorgen bei einem Verkehrunfall in Magdeburg verletzt.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 40-jährige Magdeburgerin gegen 07.30 Uhr mit ihrem VW Polo die Straße An der Steinkuhle entlang. Als sie in den Lorenzweg abbiegen wollte, stieß sie mit einer 35-jährigen Fußgängerin zusammen, die von der rechten Seite die Straße überquerte.

Bei dem Unfall wurde die 35-Jährige verletzt. Sie wurde zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Olvenstedt gebracht. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die VW-Fahrerin die 35-Jährige übersehen haben könnte und es deswegen zum Zusammenstoß kam. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.