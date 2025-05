Polizeieinsatz auf der Otto-von-Guericke-Straße Nach Unfall mit Straßenbahn in Magdeburg: MVB fährt wieder in normaler Linienführung

Auf der Otto-von-Guericke-Straße in Magdeburg ist am Freitag, 30. Mai, am späten Vormittag eine Straßenbahn mit einem Auto kollidiert. Die Bahnen wurden zeitweise umgeleitet.