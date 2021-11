Verheerende Kollision: 40-jährige Magdeburgerin übersieht 35-jährige Fußgängerin beim Abbiegen

Am Montag, den 15. November 2021, ereignete sich gegen 07.30 Uhr, An der Steinkuhle Ecke Lorenzweg in Magdeburg ein Verkehrsunfall.

Magdeburg (vs) - Eine 40–jährige Magdeburgerin befuhr am Montag, den 15. November 2021, gegen 07.30 Uhr mit ihrem VW Polo die Straße An der Steinkuhle und beabsichtige nach links in den Lorenzweg zu fahren. Beim Abbiegen, kam es plötzlich zu einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin die von der rechten Seite die Straße überquerte.

Bei dem Unfall wurde die 35-jährige Fußgängerin verletzt, sodass sie zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Olvenstedt verbracht wurde. Nach jetzigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass die VW-Fahrerin die 35–jährige Magdeburgerin übersehen haben könnte und es deswegen zum Zusammenstoß gekommen ist. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.