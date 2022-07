Verletzt nach Zusammenstoß: Autofahrer in Magdeburg übersieht 4-jähriges Kind

Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall in Magdeburg.

Magdeburg (vs) - Am Donnerstag gegen 19:20 Uhr fuhr ein 54-jähriger Magdeburger mit seinem Fahrzeug von einem Parkplatz in Richtung Hospitalstraße. An der Ausfahrt des Parkplatzes kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 4-jährigen Kind. Bei dem Zusammenstoß wurde das Kind leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der 54-Jährige das Kind auf dem Fußweg übersehen hat. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.