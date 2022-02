Verletzt nach Hunde-Attacke in Magdeburg: 39-Jährige wird bei Gassirunde gebissen

Am 22. Februar wurde eine 39-jährige Magdeburgerin von einem Hund gebissen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Magdeburg (vs) - Eine 39-jährige Magdeburgerin ging am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr mit ihrem Hund in der Hans-Grade-Straße ihre Abendrunde. Eine unbekannte Frau kam ihr mit einem schwarzen Hund entgegen. Als sich die Wege kreuzten, wurde die Magdeburgerin unvermittelt von dem fremden, schwarzen Hund gebissen und hierdurch verletzt.

Die Hundehalterin flüchtete nach der Tat mit ihrem Hund. Die Hundehalterin soll über 50 Jahre alt sein, war schwarz gekleidet, trug eine Kapuze und eine Brille. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.