Magdeburg (vs) - Zu einer versuchten Tötung ist es am Sonntagvormittag in einem Restaurant in der Magdeburger Innenstadt gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach sei es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit zwischen dem späteren Opfer und dem mutmaßlichen Täter gekommen. Dabei soll der 20 Jahre alte Mann auf die 20-jährige Frau mit einem Stift eingestochen und sie gewürgt haben. Engagierte Zeugen der Tat konnten den Beschuldigten von der Frau wegziehen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die junge Frau wurde ambulant medizinisch versorgt. Der Mann wurde festgenommen und befindet sich nun im Gefängnis. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen versuchten Totschlags.