Wegen Flucht: Autofahrt in Magdeburg endet mit Totalschaden

Magdeburg (vs) - In der Nacht vom Mittwoch, den 02. März 2022, gegen 02.00 Uhr, sollte ein 28-jähriger Magdeburger kontrolliert werden. Der Autofahrer flüchtete und verursachte einen alleinbeteiligten Verkehrsunfall.

Laut Polizei Magdeburg befanden sich Polizeibeamte Dienstagnacht auf der Ottersleber Straße in Richtung Ottersleber Chaussee in Magdeburg. Dabei nahmen sie im Gegenverkehr ein schwarzen Skoda wahr, der mit rasanter Geschwindigkeit in eine Nebenstraße einbog. Die Beamten folgten dem Skoda um den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Trotz überhöhter Geschwindigkeit konnten die Beamten nicht direkt an dem vorausfahrenden Skoda aufschließen.

In der Straße Am Schweineanger kollidierte der 28-jährige Skodafahrer mit einem Lichtmast. Eine 29-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Da der Verdacht bestand, dass der 28-jährige Magdeburger Drogen konsumiert hat, wurde er zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.