Wegen Navigationsgerät: Diebe brechen in Magdeburger Autohaus ein und beschädigen zwei Fahrzeuge 

In den vergangenen Tagen beschädigten unbekannte Täter auf dem Gelände eines Magdeburger Autohauses in der Berliner Chaussee zwei Fahrzeuge und entwendeten ein Navigationsgerät.

Magdeburg (vs) - Am Freitag, den 03. Dezember 2021, stellte ein 27-jähriger Magdeburger fest, dass unbekannte Täter in der Nacht vom Donnerstag zum Freitagmorgen zwei Fahrzeuge auf dem Gelände eines Autohauses beschädigt haben.

An den zwei Fahrzeugen wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und in Folge dessen wurde aus einem Fahrzeug ein Navigationsgerät mittels unbekannten Werkzeugs demontiert.

Die Täter entfernten sich im Anschluss mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Spurensuche und -sicherung wurde durch die Kriminaltechnik übernommen. Weiterhin wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.