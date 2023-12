Magdeburg - In der Grünstraße im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt kam es am 13. Dezember 2023 zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Wie die Feuerwehr am Abend informierte, war sie gegen 16 Uhr alarmiert worden, weil Rauch aus der Wohnung drang.

Alarmierung und Ersteinsatz

Beim Eintreffen hatte sich der Bewohner bereits eigenständig retten können. Während der Brandbekämpfung wurde eine zweite Person mit Hilfe einer Drehleiter aus dem Obergeschoss gerettet. Beide Hausbewohner wurden leicht verletzt und vor Ort von den Rettungskräften versorgt.

Die Polizei sicherte die Einsatzstelle und nach Abschluss der Arbeiten auch die Brandwohnung, teilte die Feuerwehr weiter mit. Die Brandwohnung sei nicht mehr nutzbar. Dem Mieter wurde vom Sozialamt eine Unterkunft angeboten. Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Rettungsaktion und Verletzungen

Angaben zur Brandursache machte die Feuerwehr nicht. In dem Bereich der Neustadt kommt es seit 2021 immer wieder zu Bränden, an Autos und in Kellern und Treppenhäusern.