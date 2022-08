Magdeburg: Räuberischer Diebstahl in einem Geschäft im Stadtteil Stadtfeld Ost

Magdeburg (vs) - Am Donnerstag, den 11. August 2022, ereignete sich gegen 8:00 Uhr in einem Geschäft im Stadtgebiet Stadtfeld Ost ein räuberischer Diebstahl. Die Polizei sucht Zeugen. Eine 52-jährige Mitarbeiterin eines Geschäfts meldete der Polizei, dass eine unbekannte männliche Person den Laden betrat und sich zum Kassenbereich bewegte. Dort soll der Tatverdächtige in die Kasse gegriffen haben und Bargeld in Höhe von einem mittleren dreistelligen Betrag entwendet haben. Anschließend verließ der unbekannte Mann das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung. Durch die Polizei erfolgte eine Spurensuche und Spurensicherung. Die Ermittlungen dauern an.

Der Beschuldigte wurde wie folgt beschrieben:

stämmige Figur

ca. 180 cm groß

schwarzes Oberteil

halblange Stoffhose

blaue Stoffschuhe

blaue OP-Maske

Die Polizei sucht Zeugen, welche sich zur Tatzeit in der Nähe aufgehalten haben und mögliche Hinweise zum Tathergang oder dem Tatverdächtigen geben können. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter (0391) 5463295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.