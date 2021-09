Zeugen gesucht: Unbekannte Täter stehlen 50 Meter langes Baustellenkabel in Magdeburg

Zwischen dem 14. September und dem 15. September entwendeten unbekannte Täter Kabel von einer Baustelle in der Magdeburger Altstadt.

Magdeburg (vs) - Zwischen dem 14. September und dem 15. September entwendeten unbekannte Täter ein Kabel von einer Baustelle in der Magdeburger Altstadt. Mitarbeiter einer Baustelle bemerkten am Mittwochmorgen, dass ein längeres Kabel von der Baustelle entwendet wurde und meldeten es der Polizei.

Bislang unbekannte Täter hatten das Kabel von einem Bauaufzug abgeschnitten und entwendet. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um ca. 40 Meter bis 50 Meter. Eine genaue Schadensauflistung steht noch aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.