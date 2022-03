Zigarettenautomat gesprengt: Unbekannte Täter flüchten mit Fahrrad in Magdeburg

Am 25. März 2022, gegen 02.45 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Magdeburger Stadtteil Neustädter See.

Magdeburg (vs) - Ein aufmerksamer Zeuge meldete in der Nacht zum Freitag eine Sprengung im Bereich des Schrotebogens. Die Polizei konnte in dem Bereich einen aufgesprengten Zigarettenautomaten feststellen. Der Zeuge konnte bekannt geben, dass er zwei männliche Personen in der Nähe des Automaten gesehen hatte, welche anschließend mit Fahrrädern über die Barleber Straße in Richtung Barleben flüchteten.

Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich verliefen negativ. Nach ersten Erkenntnisse wurde die Geldkassette des Automaten entwendet. Die Zigarettenschachteln wurde durch die Polizei zur Eigentumssicherung sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.