Dachstuhl eines Wohnhauses in Wippra stand in Flammen

Wippra/MZ - Nach dem Großfeuer am vergangenen Samstag im Sangerhäuser Ortsteil Wippra hat die Ortschaft mit Hilfe der Stadt Sangerhausen zwei Spendenkonten eingerichtet. „Ziel ist es, der betroffenen Familie schnell zu helfen, die bei dem Brand ihr Hab und Gut verloren hat“, sagte Wippras stellvertretender Ortsbürgermeister Steffen Reise, der auch Feuerwehrmann ist und den Löscheinsatz geleitet hatte. Durch den Brand ist das Haus unbewohnbar geworden.

Nach dem Feuer ist die Familie, zu der zwei schulpflichtige Kinder gehören, vorerst in einer möblierten Wohnung im Ort untergekommen. Es werde aber vieles benötigt, um nach dem Vorfall wieder ein halbwegs normales Leben führen zu können, sagte Reise. Deshalb wolle man mit der Sammlung von Spenden helfen.

Feuermelder rettete bei dem Brand in Wippra Leben

Das Feuer war am Sonnabend gegen 4.30 Uhr ausgebrochen. Zum Glück wurde die elfjährige Tochter durch einen Rauchmelder wach. Sie weckte die anderen Hausbewohner, so dass alle vier noch rechtzeitig das brennende Gebäude verlassen konnten. „Sie hat ihren Eltern und ihrem Bruder damit das Leben gerettet. Es war am Ende nur eine Sache von Minuten“, schildert der Einsatzleiter die dramatischen Geschehnisse, die nach Ermittlungen der Kriminalpolizei von Mäusen ausgelöst worden waren.

Wie die Kriminaltechniker herausfanden, hatten die Tiere im Dachgeschoss ein Nest direkt neben einem Edelstahlschornstein gebaut, der nachträglich an das Wohnhaus angebaut worden war. Durch die beim Heizen entstandene Hitze soll sich dann das Stroh entzündet haben, das die Nager zum Nestbau verwendet hatten. Ein technischer Defekt der Anlage gilt als ausgeschlossen.

Die Spendenkonten bestehen bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz, IBAN: DE84 8005 5008 0361 1000 00, BIC: NOLADE21EIL und der Volksbank Sangerhausen, IBAN: DE02 8006 3558 0001 0009 00, BIC: GENODEF1SGH. Verwendungszweck jeweils: „Wohnhausbrand Wippra“. Die Sangerhäuser Stadtverwaltung stellt auf Wunsch Spendenquittungen aus.