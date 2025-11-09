In der Nacht zu Sonntag hat es in Oschersleben innerhalb kürzester Zeit gleich dreimal gebrannt. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen ermitteln.

Oschersleben. – In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es in Oschersleben (Landkreis Börde) innerhalb einer Stunde dreimal gebrannt, so die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen brannte gegen 3 Uhr eine Garage in der Hornhäuser Straße, danach eine Baustellentoilette in der Kleinen Andersleber Straße und ein Bauwagen im Gelben Weg. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei etwa 15.000 Euro.

Brände in Oschersleben: Tatverdächtiger gefasst

Polizisten stellten nach eigenen Angaben einen Tatverdächtigen in der Nähe der Brände fest. Ob zwischen der Person und den Ereignissen ein Zusammenhang besteht, sei bisher unklar.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 zu melden.