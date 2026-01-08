Glatte Straßen, eisige Temperaturen und Schnee können in Niedersachsen in den kommenden Tagen zur Gefahr werden. Gesundheitsminister Philippi ruft zu besonderer Vorsicht auf.

Minister Philippi verweist auf die Gefahren zugefrorener Seen und appelliert an Eltern sowie an die Solidarität mit Obdachlosen. (Archivbild)

Hannover - Angesichts von Kälte, Schnee und Glatteis warnt Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi vor erhöhten Gesundheitsgefahren. „Ich bitte alle Menschen in Niedersachsen, die heute und morgen das Haus verlassen, um besondere Vorsicht“, sagte der SPD-Politiker.

Die extremen Wetterbedingungen seien durch Kälte und Glatteis ein potenzielles Gesundheitsrisiko und sollten ernst genommen werden. Der Minister riet dazu, möglichst geräumte und gestreute Wege zu nutzen und für Wege mehr Zeit einzuplanen. Auch im Straßenverkehr sei besondere Aufmerksamkeit notwendig.

Eltern sollen Kinder über Gefahren aufklären

Eltern sollten ihre Kinder über die Gefahren zugefrorener Seen und Teiche aufklären, mahnte Philippi. Öffentlich zugängliche Gewässer dürften nur betreten werden, wenn sie ausdrücklich freigegeben seien. Warnungen vor Schneeverwehungen, Lawinen und herabfallenden Eiszapfen sollten beachtet, gesperrte Bereiche nicht betreten werden.

Zugleich verwies der Minister auf die besondere Gefahr für obdachlose Menschen. „Wenn Sie Mitmenschen ungeschützt oder frierend im Freien sitzen oder liegen sehen, sprechen Sie sie an“, sagte Philippi. „Die aktuelle Kältewelle stellt für obdachlose Menschen eine akute Lebensgefahr dar.“