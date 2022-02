Handys beim Discounter gestohlen: Männer in der Börde sind auf der Flucht

Eine Gruppe unbekannter Männer hat am Donnerstag, 3. Februar, Handys aus dem Lager der Aldi-Filiale in Gröningen gestohlen. Alle Beteiligten konnten fliehen.

Gröningen (vs) - Im Lager der Aldi Filiale in Gröningen wurde am Donnerstag, 3. Februar, gegen 15.50 Uhr ein Mann dabei erwischt, wie er Handys auspackte. Laut Berichten der Polizei sprach eine Angestellte ihn an, woraufhin er und fünf weitere Begleiter aus dem Discounter flüchteten.

Mit drei Autos fuhren die insgesamt sechs Männer von dem Parkplatz. Es handelte sich um einen Ford, einen Mercedes und einen Audi. An einem Fahrzeug wurde ein polnisches Kennzeichen erkannt. Insgesamt konnten die Männer zwei Handys klauen, die einen Gesamtwert von rund 200 Euro haben.

Zwei Männer seien laut Beschreibung 1,80 Meter groß und trugen dunkle Kleidung. Ein weiter sei kleiner und korpulenter gewesen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03904/4780 entgegen.