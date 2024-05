Oschersleben Angeln an Männertag: Mann findet Freund leblos in Bode - 79-Jähriger stirbt in Klinik

Zwei Männer haben sich an Himmelfahrt zum Angeln an der Bode bei Oschersleben verabredet. Plötzlich hört der eine ein lautes Klatschen – und findet seinen 79 Jahre alten Freund leblos im Wasser. Wenig später stirbt er im Krankenhaus. Was ist am Donnerstag passiert?