Mit 2,07 Promille unterwegs: Pkw-Fahrer verliert Führerschein zu Heiligabend 

Ein Zeuge setzte am Heiligabend das Börde Polizeirevier über die auffällige Fahrweise eines Kraftfahrers in Kenntnis.

Neuwegersleben (vs) - Ein Zeuge setzte am Heiligabend gegen 14.12 Uhr das Polizeirevier über die auffällige Fahrweise eines Kraftfahrers 'Am Großen Bruch' in Kenntnis. Bei Eintreffen der Kollegen konnte der scheinbar betrunkene Pkw-Fahrer festgestellt werden. Beim Öffnen der Fahrertür wurde ein deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 2,07 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.