Eilsleben/vs - Als Polizeibeamte des Reviers Börde am Sonntag, dem 22. Oktober, einen Motorradfahrer kontrollieren wollten, ergriff dieser die Flucht. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.35 Uhr auf der Kreisstraße 1270.



Auf seiner Fluchtroute fuhr der 19-jährige Fahrer einer KTM-Maschine dann mit stark überhöhter Geschwindigkeit. Unter sehr riskanten Überholmanövern ging es weiter in Richtung Eilsleben.



Aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise des 19-Jährigen und um unbeteiligte Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, brachen die Beamten die Verfolgung ab. Sie folgten aber weiter dem vermuteten Fahrweg des Motorrads.

Polizei findet den verunglückten Motorradfahrer in Eilsleben

Nach einer Weile fanden die Beamten den Fahrer im Einmündungsbereich Bergstraße und Neue Reihe. Beim Rasen mit überhöhter Geschwindigkeit hatte der junge Mann in einer Kurve die Kontrolle über das Motorrad verloren.



Er war an einer Bordsteinkante gestürzt und danach mit einer Straßenlaterne und einem Geländer zusammengeprallt. Sein Motorrad blieb einige Meter weiter an einem Garagentor liegen.



Der 19-Jährige verletzte bei dem Unfall schwer und musste in das Krankenhaus nach Haldensleben verbracht werden. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.