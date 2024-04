Bei einem Einbruch in das Oscherslebener Wasserwerk haben Unbekannte Baugeräte im Wert von 25.000 Euro gestohlen.

Oschersleben/DUR. - In Oschersleben ist es am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch in das Wasserwerk gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sollen sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Gelände des örtlichen Trinkwasserversorgers verschaffen haben.

Demnach sollen die Einbrecher eine Garage, welche sich auf dem durch Maschendrahtzaun umzäunten Gelände befindet, aufgebrochen haben. Anschließend haben die Täter mehrere Baugeräte, darunter eine Rüttelplatte, ein Bodenverdichter und mehrere Rasenmäher gestohlen.

Einbruch verursacht Schaden in Höhe von 25.000 Euro

Laut der Polizei ist davon auszugehen, dass das Diebesgut mit einem Auto vom Gelände geschafft wurde. Der Gesamtschaden soll sich auf knapp 25.000 Euro belaufen.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Haldensleben unter Tel.: 03904 / 478-0 zu melden.