Verkehrsunfall Polizei sucht Zeugen zum tödlichen Verkehrsunfall in Wanzleben

An der Kreuzung K 1700 – B 246 ist am Dienstag (1.Februar) in Wanzleben eine 72-jährige Frau bei einem Zusammenstoß zweier Autos gestorben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.