Bei Sülzetal in der Börde ist es am 28. März gegen 19.32 Uhr zu einem Unfall gekommen.

Unfall in der Börde: Auto überschlägt sich mehrfach

Sülzetal (vs) - Weil eine 60-jährige Fahrerin während der Fahrt ihre persönlichen Gegenstände auf den Beifahrersitz ablegen wollte, verriss sie das Lenkrad ihres Auto, heißt es von Seiten der Polizei in einer Pressemitteilung zu dem Unfall bei Sülzetal in der Börde.

Das Fahrzeug sei von der Fahrbahn der K1163 bei Langenweddingen abgekommen sein, überfuhr danach einen Leitpfosten, touchierte einen Baum und überschlug sich mehrfach, bevor das Auto auf dem Dach zum Liegen kam.

Die Fahrerin wurde nach dem Unfall in der Börde leicht verletzt. Foto: Polizei

Die Fahrerin kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Über die Art der Verletzungen liegen keine Kenntnisse vor, so die Beamten am Ende der Pressemitteilung.