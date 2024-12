Ein Güterzug hat am Freitagmittag (13. Dezember 2024) zwischen Marienborn und Wefensleben einen Lkw gerammt. Der Fahrer hatte Glück im Unglück. Was ist geschehen?

Bis Mittwochabend geht nichts mehr! Zug rammt Lkw in der Börde - Sperrung hält an

Ein Zug hat in der Börde einen Lkw erfasst.

Marienborn. - Im Landkreis Börde ist es am Freitagmittag zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Güterzug gekommen. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit.

Der Zusammestoß hat sich an einem Bahnübergang zwischen der A2-Abzweigung Marienborn und Belsdorf bei Wefensleben erreignet. Laut Bundespolizei ist der Lkw, der Bauschutt geladen hatte, aufgrund eines technischen Defekts auf den Bahnübergang liegen geblieben. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock.

Im Zug befanden sich während des Unfalls zwei Personen, der Zugführer und eine Praktikantin. Beide wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Bergungsarbeiten ist die Zugstrecke zwischen Marienborn und Eilsleben zurzeit noch geperrt. Wann sie wieder freigegeben werden kann, ist laut Bundespolizei noch unklar.

Nach dem schweren Zugunglück am Freitag, 13. Dezember, bei Wefensleben haben die Reparaturen der Bahngleise am Montag begonnen. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird die Streckensperrung noch bis Mittwochabend bestehen bleiben. Auch die Straße L106 ist so lange nicht befahrbar. Es müssen sowohl Schwellen als auch Gleise ausgetauscht werden. Zudem hat sich der Schutt, den der Laster geladen hatte im Gleisbett ausgebreitet und muss entsorgt werden.

Bei der Regionalbahn 40 von Braunschweig über Eilsleben und Magdeburg nach Burg kommt es weiter zu Ausfällen. Es ist ein Schienenersatzverkehr zwischen Wefensleben und Helmstedt eingerichtet.