In der Börde bei Sülldorf kam am Donnerstag eine 57-Jährige mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und stieß dabei mit dem Ortseingangsschild und einem Baum zusammen. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Sülldorf/VS - Am Morgen des 19. Juli ereignete sich zwischen Sülldorf und Osterweddingen ein Unfall. Was war passiert? Gegen 8:20 Uhr am Donnerstagmorgen fuhr eine 57-Jährige in der Bahrendorfer Straße mit ihrem VW aus Osterweddingen kommend in Richtung Sülldorf.

Kurz vor dem Ortseingangsschild kam sie aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß sie zunächst mit dem Ortseingangsschild zusammen und kollidierte danach frontal mit einem Baum.

Die Fahrerin wurde schwerverletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei in ihrer Pressmitteilung meldet, entstand an dem VW der 57-Jährigen ein Totalschaden.