Bei einer Geschwindigkeitsmessung der Polizei ist in Egeln ein Auto geblitzt worden - mit einer gewaltigen Geschwindigkeit.

Egeln/DUR. - Zu einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei ist es am Samstag auf der B81 an der Kreuzung von Magdeburger Chaussee und Magdeburger Straße bei Egeln gekommen. Dabei stach ein Autofahrer besonders heraus, wie die Beamten melden.

Demnach überschritten insgesamt 270 Fahrzeuge die an dieser Stelle erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern in der Stunde. Für 120 der Fahrer sollen Bußgeldforderungen ausgestellt werden, wie es heißt. Auf den Führer eines Autos kommen allerdings besonders harte Zeiten zu.

Das Fahrzeug sei mit 158 Kilometern in der Stunde von der Radarfalle erfasst worden - nach Toleranzabzug. Auf den Raser kommt jetzt eine saftige Strafe zu. Ihm drohen drei Monate Fahrverbot, 700 Euro an Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.