Zu einem rassistischen Angriff ist es in der Albert-Einstein-Straße in Halle gekommen. Ein Mann mit Zahnspange attackierte dort einen Syrer.

Mann pöbelt Syrer in Halle an - dann schlägt er in der Albert-Einstein-Straße auf ihn ein

Halle (Saale)/DUR. - Zu einem rassistischen Vorfall ist es am Sonntagabend in der Albert-Einstein-Straße in Halle gekommen, so die Polizei auf Nachfrage.

Demnach war dort zunächst ein 28 Jahre alter Mann zu Fuß unterwegs, als er plötzlich von einem Mann auf der gegenüberliegenden Seite der Straße beleidigt wurde. Der Mann habe ehrverletzende und fremdenfeindliche Ausdrücke gewählt, heißt es.

Als ihn der Angegriffene dazu auffordert habe, dieses Verhalten zu unterlassen, sei der Mann über die Straße geeilt und habe den Syrer geschlagen. Der Angreifer soll grau bekleidet gewesen sein, blonde Haare gehabt und eine Zahnspange getragen haben.

Die Polizei ermittelt in dem Fall.