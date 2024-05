Salzwedel/vs. - Oftmals haben Polizeibeamte sozusagen den richtigen Riecher: Am Sonnabend kurz vor Mitternacht kam ihnen während der Streifenfahrt auf der Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel ein dunkler Audi entgegen. Die Ordnungshüter hätten entschieden, diesen anzuhalten und zu kontrollieren, heißt es im aktuellen Pressebericht. Auf Höhe der Kreuzung Bahnhofstraße hätten sie den Audi eingeholt, der in die Straße Vor dem Lüchower Tor eingebogen sei. Dort hielten die Beamten den Pkw an. Im Gespräch mit dem 41-jährigen Fahrzeugführer bemerkten die Beamten, dass dieser deutlich verzögert reagierte. Schuld daran sei Alkoholkonsum gewiesen, informiert die Polizei.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,15 Promille ergeben. Der Mann musste zur Blutprobenentnahme ins Altmark-Klinikum Salzwedel. Der Führerschein ist beschlagnahmt worden, berichten die Beamten weiter.

Gegen den 41-Jährigen werde nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.