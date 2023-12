salzwedel/vs. - Wer sich nicht an die Verkehrsregeln hält, muss damit rechnen, dass er kontrolliert wird. Denn die Salzwedeler Polizeibeamten gucken während ihrer Streifenfahrten genau hin, ob alle Vorgaben erfüllt werden. So haben sie am Donnerstag um 0.13 Uhr gemerkt, dass ein BMW beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr Schillerstraße in Salzwedel in Richtung Lüchow nicht geblinkt hatte.

Aufgrund dieser Verkehrsordnungswidrigkeit stoppten die Ordnungshüter anschließend den Pkw, heißt es im aktuellen Pressebericht. Es folgte eine Verkehrskontrolle. Dabei sei den Polizeibeamten aufgefallen, dass der 37-jährige Fahrzeugführer sich unruhig und nervös verhalten habe. Der Drogenschnelltest brachte den Grund dafür rasch ans Licht. Denn er reagierte positiv auf Cannabis.

Blutprobe entnommen

Die nächste Station für den Mann war das Altmark-Klinikum Salzwedel. Hier erfolgte eine Blutprobe, um einen genaueren Nachweis für den Drogenkonsum zu erhalten. Der 37-Jährige durfte anschließend nicht weiterfahren, sondern musste sein Auto stehen lassen. Und er wird sich für sein Verhalten verantworten müssen: Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ist eröffnet, teilte die Polizei mit.