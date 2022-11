Salzwedel (vs) - Zu einem Zusammenstoß zwei Jugendlicher auf einem Moped mit einem Transporter ist es am Mittwochmittag in der Ernst-Thälmann-Straße in Salzwedel gekommen. Dies teilt die Polizei mit.

Demnach fuhr ein 58-Jähriger zunächst mit seinem Transporter auf der Brückenstraßein Salzwedel. Zur gleichen Zeit waren ein 15-Jähriger und eine gleichaltrige Freundin mit einem Moped auf der Ernst-Thälmann-Straße unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung Brückenstraße und Ernst-Thälmann-Straße soll der Transporter-Fahrer jedoch die Vorfahrt des Moped-Fahrers nicht beachtet haben. Es kam allem Anschein nach zum Zusammenstoß.

Die beiden 15-Jährigen stürzten offenbar mit dem Moped zu Boden. Dabei wurden anscheinend der Moped-Fahrer schwer und seine Freundin leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro.