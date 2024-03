Bei einer Drogenrazzia hat die Polizei mehrere Gebäude in drei Bundesländern durchsucht - unter anderem im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Insgesamt wurden 60 Kilogramm Drogen und 100.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Große Drogenrazzia auch in Sachsen-Anhalt: Fünf Haftbefehle und eine Festnahme

Bei einer Drogenrazzia in Niedersachsen, Hamburg und Sachsen-Anhalt beschlagnahmte die Polizei unter anderem 100.000 Euro Bargeld.

Salzwedel. - Bei einer Drogenrazzia hat die Lüneburger Polizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft am Dienstag 31 Gebäude von mutmaßlichen Drogenhändlern in Niedersachsen, Hamburg und Sachsen-Anhalt durchsucht. Rund 380 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz. Das teilte die Polizei mit.

Demnach beschlagnahmten die Beamten in den drei Bundesländern 60 Kilogramm Drogen - vor allem Cannabis, aber auch Kokain und Amphetamine. Darüber hinaus habe die Polizei Bargeld in Höhe von rund 100.000 Euro, zwei hochwertige Autos, zwei scharfe Schusswaffen sowie weitere Wertgegenstände in Gold und Silber sichergestellt.

Drogenrazzia: Polizei durchsucht vier Objekte im Altmarkkreis Salzwedel

Das Verfahren richtete sich laut Polizei gegen 16 Beschuldigte, die vor allem in Teilen Nordostniedersachsens sowie im nördlichen Sachsen-Anhalt aktiv gewesen sein sollen.

Bei den Durchsuchungen seien fünf Haftbefehle vollstreckt und eine Person wegen Drogenbesitzes festgenommen worden, hieß es. Außerdem wurde nach Polizeiangaben ein Vermögensarrest von mehr als 500.000 Euro erlassen.

Wie ein Sprecher der Lüneburger Polizei auf Anfrage mitteilte, seien in Sachsen-Anhalt vier Objekte im Altmarkkreis Salzwedel durchsucht worden. Ob und was die Beamten bei der Razzia in Sachsen-Anhalt beschlagnahmt haben, konnte die Polizei "aus ermittlungstaktischen Gründen" nicht sagen.

An dem Einsatz im Altmarkkreis Salzwedel waren den Angaben zufolge auch Spezialkräfte aus Sachsen-Anhalt beteiligt.