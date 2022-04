Ein Feuer in einem Dachstuhl in Klötzes Innenstadt hätte auch fast die Bibliothek betroffen

Am Sonnabend gegen 19.30 Uhr mussten Kameraden mehrerer Wehren in Klötze ein Feuer löschen.

Klötze (kes) - Ein Einsatzbefehl holte am Sonnabendabend gegen 19.30 Uhr in Klötze die Kameraden aus der Wochenendruhe: Offenbar war in einem Dachstuhl eines Hauses an der Breiten Straße ein Feuer entdeckt worden, Feuerwehren aus mehreren Orten waren im Einsatz, unter anderem die Kameraden aus Klötze, Immekath, Hohenhenningen und Kusey.