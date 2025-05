Brandbekämpfer handeln schnell: Durch einen brennenden Wechselrichter war ein Stallgebäude in Gefahr.

Feuer an einem Stall

Ein elektrisches Gerät an der Stallwand brannte.

Kläden/hz - Ein Notruf wurde am Sonnabend, 3. Mai, kurz vor 10 Uhr in Kläden abgegeben. Ein Teil der Elektrik, ein Wechselrichter, fing auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes an zu brennen.