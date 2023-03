Femizid Mord in der Altmark: Jäger tötet Ehefrau und dann sich selbst

In Vienau in der Altmark hat ein 59 Jahre alter Mann erst seine Frau und dann sich selbst getötet. Die Mitarbeiter der Leitstelle hätten den Mann noch in ein Gespräch verwickelt. Doch als die Beamten des Einsatzkommandos am Haus der Beiden eintrafen, fanden sie nur noch die Leichen.