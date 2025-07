Ein Fahrer von einem E-Scooter ist bei einem Unfall in Burg schwer verletzt worden. Eine Fahrerin eines Peugeot hatte ihn übersehen. Auch ein VW Bulli war an dem Crash beteiligt.

Unfall auf wichtiger Kreuzung in Burg: E-Scooter und Peugeot krachen zusammen und stoßen gegen VW Bulli

Blick in den Kreuzungsbereich Conrad-Tack-Ring/Magdeburger Chaussee in Burg, wo es zu einem Unfall gekommen ist.

Burg - Zu einem schweren Unfall ist es auf einer wichtigen Kreuzung in Burg (Jerichower Land) gekommen. Dabei wurde ein Fahrer von einem E-Scooter schwer verletzt. Eine Peugeot-Fahrerin hatte ihn übersehen.

Nach Polizeiangaben hat sich der Unfall am Freitag, 4. Juli 2025, gegen 7.20 Uhr auf der Kreuzung Conrad-Tack-Ring/Magdeburger Chaussee ereignet. Demnach soll die Fahrerin eines Peugeot beim Abbiegen von der Straße Am Ring nach rechts in die Magdeburger Chaussee einen E-Scooter-Fahrer übersehen haben. Dieser war im Begriff, die Magdeburger Chaussee auf Höhe der Ampel zu queren.

Zusammenstoß von E-Scooter und Peugeot löst in Burg schlimmen Dominoeffekt aus

Der E-Scooter-Fahrer hatte „grün“, wie es weiter heißt. Beim Zusammenstoß sei der 32-jährige E-Scooter-Fahrer auf die Motorhaube des Wagens und dann zu Boden gefallen sein. Durch den Zusammenstoß mit dem E-Scooter soll die 78-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und frontal mit einem VW Bulli zusammengestoßen sein. Dieser musste auf der Magdeburger Chaussee an der Ampel verkehrsbedingt warten.

Die Seniorin erlitt laut Polizei einen schweren Schock. Die Kreuzung war wegen der Behandlung der Unfallbeteiligten zeitweise nur bedingt befahrbar. Der Verkehr wurde von der Polizei abgeleitet.