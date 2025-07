Der Wagen, der auf der A2 zwischen Burg-Ost und Theeßen von der Fahrbahn abgekommen ist, kam in einem Grünstück zum Stehen.

Burg - Ein Laster verliert Speiseöl und sorgt für eine lange Sperrung, ein Reisebus kracht in einen Lkw und es gibt über 20 Verletzte, zuletzt überstand ein Fahrer einen Horror-Unfall nur durch ein Wunder. Die Unfälle auf der Autobahn 2 zwischen Burg und Ziesar reißen nicht ab.

Nun hatte es einen Fahrer aus Frankreich erwischt. In Fahrtrichtung Berlin war der Mann sowie weiteren Insassen mit seinem Hybridfahrzeug am Freitagvormittag zwischen Burg-Ost und Theeßen von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto ist in einem Grünstück zwischen Büschen zum Stehen gekommen.

Das Auto aus Frankreich ist auf der A2 bei Burg von der Fahrbahn abgekommen und in ein Waldstück gekrscht. Foto: Feuerwehr Burg

Die Feuerwehr aus Burg ist von Fahrern informiert worden, die auf das Fahrzeug aufmerksam geworden sind. Verletzt wurde offensichtlich niemand, wie es heißt.

Die Unfallstelle ist gesichert und die Batterie des Wagens abgeklemmt worden, um ein mögliches Überhitzen zu verhindern. Zwei der fünf Personen aus dem Auto sind zum nahe gelegenen Rasthof Theeßen gebracht worden.