Schmölau: Mähdrescher gerät in Brand - 150.000 Euro Schaden

Schmölau (vs) - Bei Mäharbeiten auf einem Roggenfeld an der L7 bei Schmölau bemerkte am Mittwoche, den 20. Juli 2022 gegen 15:20 Uhr ein 18-jähriger Mähdrescherfahrer eine Rauchentwicklung an seinem Mähdrescher, der schließlich auch Feuer fing. Der 18-Jährige konnte sich in Sicherheit bringen.

Ein Übergreifen des Feuers auf den Roggenschlag konnte jedoch nicht verhindert werden. Der Brand dehnte sich auf etwa 3 Hektar aus, von denen noch auf einem Hektar Getreide stand. 51 Feuerwehrleute mit 18 Fahrzeugen brachten den Brand schließlich unter Kontrolle.

Der Mähdrescher brannte jedoch völlig aus. Der Schaden beträgt daher schätzungsweise 150.000 Euro. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt ausgegangen, der den Brand ausgelöst hat.