Frau bedroht Mitarbeiter eines Supermarktes in Salzwedel mit einem Messer

Die Ermittlungen nach einem räuberischen Diebstahl in Salzwedel dauern an. Symbolfoto: Stefan Sauer /

Salzwedel (vs) - Eine Frau bedroht am Donnerstag, den 27. Mai in einem Supermarkt im Kristallweg in Salzwedel die Mitarbeiter mit einem Messer, als sie erst ein Zelt erbeuten wollte, sich dann aber mit einem Schlafsack zufriedengab.



Als die Frau den Laden betrat, führte sie ein kurzes Gespräch mit einer Verkäuferin und fragte nach Zelten. Unmittelbar danach warf sie zwei Schlafsäcke im Außenbereich des Marktes über einen Zaun, teilte die Polizei in eine Pressemitteilung mit. Als zwei Mitarbeiterinnen das Diebesgut einsammeln wollten, hatte die Frau einen der Schlafsäcke bereits an sich genommen und sich damit entfernt.

Bei dem Versuch den zweiten Schlafsack wenig später zu holen, zog sie ein Messer und bedrohte die Mitarbeiter. Offenbar hatte sie einen mitgebrachten Beutel am Tatort vergessen, der ihr nun ausgehändigt wurde.

Die Räuberin verließ schlussendlich mit einem Schlafsack den Tatort und entfernte sich durch den Fußgängertunnel in Richtung Innenstadt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.