Großbrand in Apenburger Kunststoffunternehmen FraPa-Plast: Anwohner zittern um ihre Häuser

Schon wieder brennt es bei FraPa-Plast. Diesmal in Apenburg. Erst 2017 sorgte ein Großbrand im Gardelegener Werk für den größten Feuerwehreinsatz seit Jahrzehnten.

Die riesige Rauchwolke über FraPa Plast in Apenburg ist kilometerweit zu sehen.

Apenburg/Gardelegen - Die riesige Rauchwolke ist schon aus vielen Kilometern Entfernung zu sehen. Sogar im Wendland kann man die schwarze Säule beobachten: Am Freitagabend steht das Lager der Firma FraPaPlast in Apenburg in Brand. Offenbar war das Feuer auf dem Außengelände ausgebrochen. Das Unternehmen verarbeitet Kunststoffreste. Dementsprechend dicht und schwarz ist der Qualm der Richtung Westen zieht.