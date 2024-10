In der Altmark klickten die Handschellen. Ein junger Mann wurde festgenommen. Doch einfach mitkommen wollte er nicht.

Haftbefehl: Polizei nimmt 22-Jährigen in Salzwedel fest

In Salzwedel wurde ein junger Mann verhaftet.

Salzwedel. - In Salzwedel klickten in dieser Woche die Handschellen. Zuvor gab es eine Auseinandersetzung zwischen Polizisten und einem offenbar äußerst renitenten jungen Mann.

Wie die Polizei mittelt, fing alles mit einem Streit zwischen einem 22-Jährigen und einer 25-Jährigen gegen 23 Uhr an. Nach Volksstimme-Informationen trug es sich im Bereich der Lüneburger Straße zu. Dort eskalierte die Situation augenscheinlich, so dass die junge Frau die Polizei zu Hilfe herbeirief. Als die Beamten schließlich für Ruhe sorgen wollten und die Personalien aufnahmen, stellte sich heraus, dass der 22-Jährige bereits per Haftbefehl gesucht wird.

Widerstand gegen Polizei

Nun sollte die Lage aus dem Ruder laufen. Denn der alkoholisierte Mann war nicht gewillt, das Feld zu räumen und die Beamten zu begleiten. Er widersetzte sich, versuchte, den Handschellen zu entgehen, und beleidigte die Beamten nach Kräften.

Unterm Strich vergeblich. Die Polizisten legten ihm schließlich Handfesseln an. Statt eines Platzes auf dem Sofa der 25-Jährigen musste er mit dem Rücksitz des Streifenwagens vorliebnehmen. Mit diesem ging es erst einmal zur Blutentnahme, anschließend weiter in Polizeigewahrsam.

Mann in Jugendarrest

Nun wartet der juristische Part als Folge seiner Entgleisung auf ihn. Die Polizei zumindest ermittelt nun wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Nun harrt der 22-Jährige im Jugendarrest der Dinge, die da auf ihn zukommen werden, wie der Polizeisprecher in Salzwedel auf Volksstimme-Nachfrage erklärte.