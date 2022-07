Jugendliche randalieren in Arendsee

Die Polizei hat Sonnabendnacht in Arendsee drei junge Männer erwischt, die ihrer Zerstörungswut freien Lauf ließen.

Auch vor Blumenkästen wie diesen machten die Randalierer in Arendsee nicht halt.

Arendsee (vs) - Mitten in der Nacht, gegen 2.30 Uhr, sind am Sonnabend Jugendliche randalierend durch Arendsee gezogen. Eine Anwohnerin der Friedensstraße alarmierte daraufhin die Polizei.

Die Beamten trafen sowohl einen Zeugen als auch die besagten Randalierer auf der Friedensstraße an. Dabei stellten die Beamten fest, dass drei der fünf Jugendlichen unter anderem Blumen herausgerissen, einen abgestellten Anhänger auf die Straße geschoben und einen Gullydeckel herausgehoben hatten.

Die drei jungen Männer im Alter von 21, 23 und 25 Jahren erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und des Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr.