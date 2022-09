Plötzlich Flammen: Arendseer Feuerwehren löschen im Wald

Feuer mitten im Wald nahe des Arendseer Ortsteiles Kaulitz hielt Ehrenamtliche in Atem. Jede Minute zählte, um einen größeren Brand zu verhindern.

Kaulitz (hz) - Die Sirenen in Kaulitz, Mechau und Arendsee waren am Donnerstag, 1. September, kurz vor nach 11 Uhr nicht zu überhören. Rauch über Bäumen zeigte den Einsatzkräften an, wohin sie müssen.