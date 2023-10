In Brunau ereignete sich laut Polizei ein Unfall, bei dem ein 93-Jähriger verletzt wurde.

93-Jähriger bei Unfall in der Altmark verletzt

Brunau/vs - In Brunau kam es am 19. Oktober gegen 16 Uhr zu einem Unfall. Ein 93-Jähriger fuhr mit seinem VW Polo auf der Bahnhofstraße in Brunau aus Richtung Packebusch kommend.

Dabei übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mitsubishi Colt und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall wurde der Mitsubishi auf die Einfahrt des Nachbargrundstückes geschoben, wo er gegen einen dort abgestellten VW Beetle stieß.

Der Polo-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Sowohl der Polo als auch der Mitsubishi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 11.000 Euro geschätzt, heißt es in einer Pressemitteilung.